Ben (47) uit Zwolle wil met z'n loopfiets van Groningen naar Zeeland: ‘Ik mis de vrachtwagen’

Koning komt naar Zwolle om te praten over buurtbemid­de­ling

Koning Willem-Alexander brengt volgende week woensdag in de ochtend een bezoek aan Zwolle. Hij spreekt met betrokkenen en organisaties over 25 jaar buurtbemiddeling. Zwolle begon als eerste gemeente in het land met het oplossen van conflicten met buren door getrainde vrijwilligers.

17 maart