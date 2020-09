Ben je een van de gelukkigen die naar de eerste thuiswedstrijd van PEC mag? Mondkapje mee en geen drinken halen in de rust

Ronald (61) uit Zwolle gooit roer om vanwege corona, en hoe: ‘Soms word ik wakker met een steen in mijn maag’

9 september Zingen, het is zijn passie en het wás zijn voornaamste inkomstenbron. Ronald Visser (61) uit Zwolle leidde vier koren, gaf zangworkshops in het klooster, bij bedrijven en bij verenigingen. Maar zo snel als corona opkwam, zo snel stortte zijn zangbusiness in elkaar. Nu heeft hij een nieuw beroep. ,,Als je me dit vorig jaar had gezegd, had ik je uitgelachen.”