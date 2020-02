Ben jij een bijzondere motormuis? Meld je dan bij de Stentor voor een speciale reportage met Carmen!

Te weinig politie: en de krapte wordt alleen maar groter

19:45 Er is nog geen enkel zicht op terugkeer van de politiemensen die Oost-Nederland sinds september voor bewaken en beveiligen van advocaten en rechters in de Randstad afstaat. Daarmee blijft de regio krap in de agenten zitten. Regioburgemeester Hubert Bruls: ,,Ik ben nu niet tevreden. Het schiet niet op. De minister is aan zet.’’