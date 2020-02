Ben jij klaar met de regen? Het waterschap is er juist blij mee: ‘Net wat we nodig hebben’

Het was bar en boos de laatste weken, is februari extreem nat?

Dat kun je wel zeggen. ,,Ik heb deze maand al 130 millimeter regen genoteerd in Terwolde’’, zegt weerman Mark Wolvenne uit dit dorp. ,,Terwijl 60 millimeter de norm is voor februari. Dit is uitzonderlijk.’’ Hij zag de laatste dagen de IJssel weer omhoog komen. Dat water komt voornamelijk uit de Achterhoek en vanaf de Veluwe, zegt Wolvenne. ,,Niet eens zozeer uit de bergen.’’ Dat wil wat zeggen. Tja, we hebben last van lagedrukgebieden, depressies en storingen die over de Atlantische Oceaan onze kant opkomen, geeft hij aan. ,,Het ontbreekt aan hogedrukgebieden uit Scandinavië die de depressies kunnen tegenhouden.’’