Ben jij ook meer gaan bewegen? Dikke kans dat je dan een vrouw bent. Lees hier wat jullie ons lieten weten

peilingOok als de corona-tijd is afgelopen blijven we (veel) meer aan beweging doen. Dat blijkt uit een peiling onder 1500 lezers van de Stentor. En vrouwen zijn stelliger in die belofte dan mannen.