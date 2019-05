Benefietdiner als startpunt voor nieuw culinair evenement in Zwolle

Wat is geheim van Nunspeet en Lochem? Daar staan nauwelijks winkels leeg

9:55 Lege panden in de winkelstraat: ze zijn er steeds minder. De leegstand is duidelijk op z’n retour, al zijn we nog niet op het niveau van voor de crisis. Ook in deze regio lijkt het tij te keren. In Zwolle, Deventer en Apeldoorn is de leegstand flink afgenomen. Terwijl kleinere plaatsen als Lochem en Nunspeet de winkel-crisis als beste weerstaan. Wat is het geheim?