Bennie (62) uit Zwolle al ruim week vermist; politie slaat alarm

Germa Greving wil histori­sche verhalen ‘buiten museummu­ren’ van ANNO Zwolle brengen

Ze had al vijf jaar de leiding over Het Pakhuis in Ermelo. Als pas aangetreden directeur wil Germa Greving uit Deventer het Zwolse ANNO meer bekendheid geven. „Een goede sfeer op de werkvloer is allesbepalend. Ik floreer wanneer er energie in het team zit.”

9 september