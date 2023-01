Bennie ontgoocheld over ontmanteling van Zwols brandweermuseum: ‘Heb er wakker van gelegen’

Demetrio werkt bij Wehkamp maar woont op een krappe kamer in the middle of nowhere: ‘Ze verdienen grof geld aan ons’

Arbeidsmigranten klagen steen en been over hun huisvesting op de Kop van Deelen, tussen Ede en Arnhem. Het is er volgens hen krap, gehorig en ligt op kilometers afstand van winkels en andere voorzieningen. ,,Twee uur lopen vanaf de supermarkt met zware tassen.” Maar wie vertrekt is ook z’n baan kwijt.

28 januari