Bennies beleeft krankzinnige zomer en bewijst horecapotentie van oude IJsselcentrale

Voor Mannold en Anne-Mieke van de Schootbrugge uit Zwolle is het een bijzondere dag. ,,We zijn vandaag getrouwd”, zegt het stel lachend. Voor de wet; het feest komt later deze maand. Met een drankje bij Bennies vieren ze de dag, maar dat niet alleen. ,,Voor ons is dit een potentiële locatie voor de fotoshoot”, vertelt Mannold. ,,We houden van vintage, industrieel”, verklaren ze hun aanwezigheid.

Bij vertrek geven ze hun ogen nog eenmaal goed de kost. ,,We hebben meer locaties op het oog, zijn er nog niet helemaal uit. We zijn hier van de zomer ook geweest, toen was het stervensdruk. Zoiets heb je nergens in Zwolle. En je hebt direct een mooi fietstochtje te pakken. Ja, deze locatie heeft zeker horecapotentie. Het is een ideale plek voor yuppen, zeker als de woningen hier straks worden gebouwd”, verklaren ze de populariteit van Bennies.

Anne-Mieke vermoedt dat de vele filmpjes op Instagram ook een rol spelen. Daarin tonen eigenaren Seb Dokman en Glenn Mosterd onverbloemd wat hen allemaal overkomt tijdens het avontuur dat ze medio juni zijn aangegaan. Zonder noemenswaardige horeca-ervaring (op een jaartje bij een pizzeria na) kwamen ze langs de IJssel terecht.

Quote Het was een hype, er zaten dagen tussen dat hier 700, 800 man kwamen Seb Dokman

Ongekend effect

Hun aanvankelijke twijfels of Bennies wel gevonden zou worden, bleek al gauw ongegrond. De filmpjes die ze posten over de opbouw sorteerden een ongekend effect. Vanaf het openingsweekend liep het storm en daar waren ze niet op voorbereid. Het duo kwam handen en voeten tekort en breidde het personeel rap uit van vijf naar dertig man. ,,Het was een hype, er zaten dagen tussen dat hier 700, 800 man kwamen. Familie sprong bij, wie zijn hulp aanbood kon de volgende dag beginnen. Anderen zegden hun baan op om hier drie maanden te kunnen werken”, haalt Seb de aanloopperiode aan. Glenn: ,,We maakten weken van 70, 80 uur.”

Volledig scherm Uitbaters Seb Dokman (links) en Glenn Mosterd. © Frans Paalman

Oven als basis

De steenoven die Glenn jaren geleden zelf bouwde, dient als basis van de door pitabroodjes gedomineerde kaart, hoofdzakelijk veganistisch. ,,Het idee om een eigen zaak te beginnen speelt al langer, we bekeken al eens een pand aan het Assendorperplein, maar dat was te groot, vonden we een te groot risico. Hier kunnen we oefenen voor ons nieuwe restaurant (opent volgend jaar in het oude politiebureau in Zwolle centrum, red.). Ook dat is een bijzondere locatie. Zoals het hier is uitgepakt denk ik dat we veel klanten meenemen”, schetst Dokman, tevens zanger/gitarist bij de Paceshifters. ,,We hebben een podium gemaakt, maar vanwege corona niet gebruikt. Dat is wel jammer.”

Jerrycans

De rust keerde terug toen de vakantie voorbij was en inmiddels zijn ze een redelijk geoliede machine. ,,De grootste les? Altijd meer maken dan je nodig denkt te hebben. Op een gegeven moment hebben we jerrycans voor de sauzen gebruikt, het was constant op. Maar ondanks de stress hadden we dit niet willen missen.”

Herman en Miny van Raalte uit Hattem nemen voor het eerst een kijkje. Zoals bijna elke bezoeker nemen ze de locatie van top tot teen in zich op. Miny is oud-medewerker van de IJsselcentrale (administratie) en juicht een horecavervolg op deze plek van harte toe. ,,Dit is so basic, volgens mij zijn ze elke kringloop afgegaan, echt uniek. Ik zit hier liever dan in het centrum van Zwolle of Hattem. Volgens mij is dit een gat in de markt.”

Voorproefje horecaplannen Westerhuis De komst van Bennies hangt samen met de IJsselbiënnale, het cultuurprogramma rond de IJssel, dat dit jaar Harculo als vertrekpunt heeft. Het pop-up restaurant kan tevens als voorproefje dan wel generale repetitie worden gezien voor de plannen van kunstenaar Ronald Westerhuis. De Zwollenaar kocht een van de twee monumentale gebouwen en wil hier onder meer horeca in kwijt. ,,Die jongens hebben lef getoond en het supertof neergezet. Uit de opkomst blijkt dat dit een toplocatie is voor horeca, zo vlak bij de IJssel, in een prachtig gebied. En dan te bedenken dat het geen fantastische zomer is. Ik ben heel blij hoe het gegaan is. Het komt voor mij niet helemaal als een verrassing, want ik ben ondernemend genoeg om naar de mogelijkheden te kijken. Het wordt hier een mega-hotspot”, verwijst Westerhuis naar zijn plannen en de door de gemeenteraad goedgekeurde woningbouw. Het concept van zijn restaurant is gebaseerd op nul verspilling.