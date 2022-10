Benny pikt ‘voor de grap’ fiets van boa in Zwolle en dat komt hem duur te staan

Dollemans­rit door Zwolle in gestolen splinter­nieu­we huur-Au­di: ‘Fietsers moesten opzij springen’

De vonken spatten onder de auto vandaan, zo hard knalt Gerrit van der H. in juni over drempels in de Zwolse wijk Aa-landen. Achter hem rijden politieauto’s. De Audi is gestolen en de Zwollenaar is op de vlucht. Fietsers moeten springen voor hun leven, tot de auto waarin Van der H. rijdt een lekke band krijgt. De politie rijdt hem klem.

3 oktober