Bente (25) uit Zwolle dicht over haar burn-out: ‘Elke les een knoop in mijn maag’

Boekwinkel Waanders in de Broeren in Zwolle heeft nieuwe eigenaar

10 augustus Boekhandel Van der Velde is de nieuwe eigenaar van boekwinkel 'Waanders In de Broeren', die is gevestigd in de Broerenkerk in Zwolle. Directeur Wim Waanders (74) trekt zich terug en draagt geen zorg meer voor de dagelijkse leiding van zijn bijzondere boekenzaak.