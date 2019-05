‘Bereikbaarheid IJsselhallen grote troef voor Songfestival in Zwolle’

,,We moesten dit weekend ook even schakelen, nu wordt het serieuze business’’, zegt Gertrude van Keulen namens MarketingOost. De winst van Duncan tijdens het Songfestival in Israël maakt de plannen van de IJsselhallen ineens heel wat realistischer. Van Keulen: ,,Zwolle is een prima stad om representatief voor de dag te komen. De bereikbaarheid van Zwolle is een groot pluspunt, een belangrijke troef. Zwolle heeft het tweede spoorwegknooppunt van Nederland en je loopt vanaf het station in vijf minuten naar de IJsselhallen.’’

Hanze

Snel schakelen

MarketingOost wil nu met de gemeente Zwolle en de directie van de IJsselhallen om tafel. ,,We moeten snel schakelen, want de omroepen moeten snel weten of Zwolle er klaar voor is. Of alle facetten in elkaar passen.’’ En mocht het onverhoopt toch niet lukken, dan zal de marketingorganisatie rond het Songfestival in ieder geval vol inzetten op pr rond de Hanzesteden en de regio.