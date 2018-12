Bergers hebben grote moeite met wegslepen van elektrische auto’s

Het bergen van gestrande of gecrashte auto’s moet zo snel mogelijk. Logisch, want elke minuut vertraging betekent extra economische schade, bijvoorbeeld door files die langer blijven staan. Bergers mogen daarom een zwaailicht voeren, met een gepaste snelheid over de vluchtstrook rijden en ze moeten binnen een bepaald aantal minuten bij een ongeval op een snelweg kunnen zijn.

Aan diggelen

Dat komt zo: meestal wordt één van de voertuigen versleept, terwijl de banden nog over de weg rollen. ,,Dat werkt bij reguliere auto’s, maar niet bij elektrische. Doe je dat met een elektrische, dan laadt-ie zichzelf eigenlijk weer op, omdat de aandrijfas dan als een soort dynamo werkt. En dan rij je eigenlijk de motor aan diggelen.” Bovendien blijft, als de elektriciteit eenmaal is weggevallen, zo’n wagen vaak ‘vaststaan’ in een versnelling of op de handrem. ,,Zie er dan maar eens beweging in te krijgen...’’ Dat betekent dat de berger een soort set met extra wielen moet aanbrengen, zodat de wagen alsnog te vervoeren is. ,,Het kost ons enkele minuten meer, maar de snelheid is essentieel. Het liefst zou je een methode vinden waarbij de wielen als het ware worden losgekoppeld van de rest van het systeem, maar die bestaat niet. En het lijkt me onwaarschijnlijk dat automerken dat op korte termijn zelf gaan regelen”, aldus Spaan. Hij heeft dagelijks te maken met gestrande E-wagens.