Berkum krijgt 27 nieuwe appartementen op plek van Emmaüskerk in Zwolle (of steken tegenstanders er nog een stokje voor?)

Een jaar geleden werd bekend dat ontwikkelaar Resido het bouwplan wilde aanpassen om de buurt tegemoet te komen. In plaats van 29 komen er 27 appartementen en parkeren wordt op een andere manier geregeld, zodat de buurt er minder last van heeft. De wijkvereniging was en is echter uiterst kritisch over het plan aan de Campherbeeklaan, waar in het najaar van 2015 de protestantse Emmaüskerk sloot. Inmiddels liggen de documenten om de bouw in hartje Berkum mogelijk te maken in het stadhuis en het college van burgemeester en wethouders wil groen licht geven.