Berkum moet de eerste energieneutrale wijk van Zwolle worden, maar zonder geld dreigt een mislukking

Groots eerbetoon Jump’n Jive aan legendari­sche Cab Calloway in Hedon

12 november Jump’n Jive brengt op 20 november in Hedon een groots eerbetoon aan Cab Calloway, de eerste zwarte superster in Amerika. Het is op 18 november 25 jaar geleden dat de excentrieke bigband-leider op 86-jarige leeftijd overleed. Jump’n Jive werd in 1987 opgericht door de Zwolse bandleider Leo van der Giessen (66).