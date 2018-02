Berkum steunt oproep CDA tot trajectcontrole A28

De wijkvereniging van de Zwolse wijk Berkum is blij dat het onderwerp 'trajectcontrole A28' bij het Zwolse college van burgemeester en wethouders op de agenda komt. Dat laat de wijkvereniging weten in een open brief.

'De politiek begint in te zien dat de A28, maar eigenlijk ook andere grote wegen in Zwolle, voor steeds meer overlast zorgen', schrijft de secretaris namens de wijkvereniging. 'Het gaat daarbij om lawaai maar ook om schadelijke gassen en fijnstof'.

Volgens de vereniging is het 'eigenlijk niet meer te verkopen', twee grote en heel drukke snelwegen dwars door een stad. 'In Maastricht hebben ze de snelweg in een tunnel weggewerkt en dat verbetert de doorstroming maar vermindert ook de overlast enorm'.

Overlast

'In Zwolle zal hopelijk op de A28 trajectcontrole worden ingevoerd. Er wordt daar structureel door veel automobilisten te hard gereden en dat geeft veel overlast. Hoe harder er gereden wordt, hoe meer fijnstof er over de omliggende wijken wordt uitgestort en hoe groter de overlast door herrie is. Vooral bij een noord- westenwind, en die waait vaak uit deze richting, hebben mensen aan de zuidkant van de A28 steeds meer overlast', noteert de wijkvereniging.

'Wij hopen dat het college van B en W daadkrachtig op de situatie inspeelt en de nodige stappen zal zetten om de gewenste trajectcontrole ingevoerd te krijgen om daarmee de situatie voor veel bewoners van de stad te verbeteren'.