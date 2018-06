Berkum straks aardgasvrij

Inhoud was níet bepalend voor komst extra wethouder Zwolle

8:25 Vanaf het begin van de coalitieonderhandelingen in Zwolle was al duidelijk dat er vrijwel zeker een extra wethouder zou komen om alle partijen hun zin te geven. Pas later werden er inhoudelijk argumenten gevonden om een zesde portefeuillehouder te verdedigen. Dit erkende formateur Janco Cnossen maandagavond tijdens de prestatie van het coalitieakkoord.