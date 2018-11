Berkum wil schone energie, maar waar en met wiens geld?

Het klinkt als een slimme vondst. De omslag naar schone energie neerleggen bij inwoners, waarbij ze zelf met ideeën en oplossingen kunnen komen. Het project Berkum Energieneutraal is de lakmoesproef voor Zwolle. Doel is om in 2025 net zo veel stroom op te wekken als dat er in de wijk verbruikt wordt. Gesteund door onder meer gemeente, provincie en woningcorporaties zetten de Berkummers de schouders eronder. Nog dit jaar moet er een concreet plan liggen, maar de financiering hangt als een groot vraagteken boven het dossier. ,,We verwachten steun van de overheid, want de grootste valkuil is dat we gefrustreerd en teleurgesteld afhaken’’, beseft John Vullers, die zich namens de wijkvereniging inzet voor het project. Collega Wim Hovestad zegt op zijn beurt dat er wel ruimte is om van alles te bedenken, maar dat de centrale regie mist.