Bermbranden leggen trein- en autoverkeer bij Hattem stil in de spits

Zwolse Felicity bedolven onder prijzen voor sponsorbin­go

13:03 Beduusd is ze, de Zwolse Felicity Bos. Dat zo veel bedrijven in Zwolle en omgeving iets wilden doneren voor haar sponsorbingo, die ze vrijdag op camping Madrid in Dalfsen houdt. Allemaal bedoeld om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Huntington.