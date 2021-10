Bern en Rozemarijn uit Zwolle dansen 50 uur lang: ‘Dit is de ultieme relatietest, vergeet samen naar de Ikea’

Zwolse arts die 50 uur lange SBS6 Dansmara­thon in de gaten hield: ‘Geen moment onverant­woord geweest’

16:30 De Zwolse huisarts Marco Blanker was één van de artsen die deelnemers aan ‘De Dansmarathon’ in de gaten hield. In dat SBS6-programma streden danskoppels om 100 duizend euro door 50 uur lang non-stop op de dansvloer te staan. Er kwam veel kritiek via social media op het programma, de Stentor vroeg Blanker of die terecht was.