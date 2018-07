Beroemde Zwolse kater -'held van Brussel'- neemt de benen

Mozart, de 6-jarige kater uit Zwolle die wereldwijde bekendheid genoot tijdens de Brussels Lockdown, is weg. Het dier had een week geleden, na maanden van gewenning in zijn nieuwe woonomgeving, voor het eerst van de vrijheid geproefd. Nu is hij al dagen niet meer thuisgekomen en zijn zijn eigenaren bijzonder ongerust.

Mozart werd een fenomeen, doordat zijn baasje besloot 'om dan maar een kattenfoto op twitter te zetten', nadat de politie verbood om foto's van agenten te verspreiden bij de zoektocht naar terroristen in Brussel. De Belgische metropool ging voor een dag helemaal op slot (lockdown) vanwege terreurdreiging. Het initiatief van Zwollenaar Hugo Janssen, cameraman bij de NOS, vond navolging. En in korte tijd verschenen er allemaal kattenfoto's op internet met de hashtag #brusselslockdown.

Eigen Facebookpagina

Na die tijd kreeg Mozart een eigen Facebookpagina. Daarop had hij binnen de kortste keren 1300 volgers. Zijn baasje werd naar aanleiding van de foto-actie door de BBC voor de radio geinterviewd en kwam op de Zweedse tv. ,,We vroegen ons af of Mozart een echte beroemdheid zou worden daarna", zegt Elaine Janssen-Veenhuis. ,,Maar het werd nooit zoiets als de Grumpy Cat, die op T-shirts en mokken verschenen is. Mozart heeft zelf in eerste instantie weinig gemerkt van zijn beroemdheid, hij kreeg alleen wel een stuk meer volgers op Facebook erbij. En uiteraard gaven we hem graag wat extra natvoer. Want Mozart is dol op eten!"

Geholpen kater

Maar nu is Mozart verdwenen. ,,We zijn al dagen aan het zoeken. Gisteravond tot laat en vanmorgen om 7 uur was ik alweer aan het rondfietsen in de buurt. Het is onze lieverd. Ik ben er kapot van dat hij weg is. Ik ben bang dat hij ergens van geschrokken is en zich misschien in een schuurtje verstopt heeft. Er waren al mensen die zeiden: Hij is zeker achter de poezen aan. Maar dat kan niet. Het is een 'geholpen kater', dat hebben we al jaren terug laten doen" .

Posters