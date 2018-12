Beroep op dierenvoedselbank Zwolle loopt uit de klauwen

Van Oosten zeult een zak hondenvoer door de dierenwinkel van Job Jonkman aan de Thomas a Kempisstraat. Ze legt hem in haar elektrische bakfiets waarop staat ‘Stichting Dierenvoedselbank Zwolle'. Van Oosten: ,,Ik heb geen auto en het is ontzettend druk, vooral in december. Ik heb in anderhalf jaar tijd zevenduizend kilometer gefietst.’’

Té erg

Ze loopt de dierenzaak weer in, waar Jonkman met de volgende zak uit het magazijn komt. Als de zakken in de bakfiets liggen, houden de twee vrouwen onder luid gejoel van papegaaien een korte koffiepauze. Van Oosten legt voor een aquarium uit waarom ze begon met de dierenvoedselbank. ,,Ik kwam in de schuldsanering terecht en mijn bewindvoerder zei dat ik mijn hondjes weg moest doen om kosten te drukken’’. Jonkman: ,,Dat is toch té erg?!’’

Van Oosten hield ze aan, bleef eindjes aan elkaar knopen en kwam drie jaar geleden uit de schuldsanering. Inmiddels hebben zij en haar man Wicher weer financiële slagkracht. ,,Geen vetpot, maar we redden ons’’. Omdat Van Oosten anderen in soortgelijke situaties wil helpen, begon zij in juni 2017 een uitgiftepunt aan huis. ,,Wicher en ik verzorgden dankzij particuliere giften ongeveer vijf dierenvoedselpakketten per twee weken.’’

800 voeremmers

Het aantal huishoudens dat een beroep deed op haar stichting, liep echter snel op naar 45 en via het sociale domein meldden steeds meer Zwolse minima met een huisdier zich aan. Om te kunnen voorzien in hun behoefte, huurde Van Oosten een garagebox in de Marslanden als uitgiftepunt en ging zij op zoek naar nieuwe ‘inkomstenbronnen’. ,,Zo kwam ik terecht bij Job’’.

Jonkman, die ook dierenwinkels bestiert in Zwolle Zuid en Stadshagen: ,,Miriam vroeg of wij wel eens voer over hadden dat over datum was’’. Van Oosten: ,,Zoals dat ook bij voedselbanken voor mensen gaat. Vaak is alles nog langer houdbaar’’. Die had Jonkman. ,,En omdat ik veel contacten heb bij leveranciers, peuter ik van alles los. Zo kregen we eens achthonderd voeremmers en twee pallets proefzakjes hondenvoer’’. Van Oosten: ,,Voor honden met een gevoelige huid’’.

Beste vriend

Inmiddels vormt Jonkman met Van Oosten en de afwezige Annelies Koekoek het stichtingsbestuur. ,,Ik wilde meer doen’’, zegt de onderneemster, ,,ik vond het vreselijk dat mensen hun hond moesten wegdoen als ze in de schuldsanering terecht kwamen. Natuurlijk moet je geen huisdier nemen als je er niet voor kan zorgen, maar als je er al één hebt en je komt in de bijstand terecht, moet je dan ook nog afscheid nemen van je beste vriend? Kom, zeg’’.

Ze benadrukt dat Van Oosten het meeste werk verzet. ,,Daarom hoop ik dat donateurs zich melden. Miriam steekt er 350 euro per maand eigen geld in om de boel draaiende te houden’’. Van Oosten, desgevraagd: ,,Klopt. Het begint uit de klauw te lopen, we bedienen meer dan tweehonderd huishoudens en er lopen nog veertig aanmeldingen. 250 is het absolute maximum, momenteel. We kunnen een beetje steun wel gebruiken, in elke vorm’’.