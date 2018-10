Beroofde man in Zwolle wil tas terug en krijgt schoppen tegen hoofd en lichaam

video Van glijmiddel tot 'kutcake­cup': Bobbi Eden geeft Zwolle lesje erotiek

11:41 Ondanks het warme weer trekt de erotiekbeurs van voormalig pornoster Bobbi Eden en haar man Mark Laurenz vandaag veel bezoekers naar de IJsselhallen in Zwolle. ,,Het verrast me. Zelf was ik op een terras gaan zitten,'' grijnst manager Laurenz. Loversland gaat ook morgen nog door en biedt onder meer het veelbesproken NK Piemel Pimpen.