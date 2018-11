Beroving op Zwolse Melkmarkt

GL, CU en D66 stellen vragen over vuurwerk­vrije zones in Zwolle

22:06 Kunnen er vuurwerkvrije zones komen in Zwolle? GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen weten welke mogelijkheden er zijn om overlast van vuurwerk te verminderen. De partijen stellen hier vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding is de uitkomst van het onderzoek van de Stentor over vuurwerk.