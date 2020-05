Bert (72) uit Zwolle had leukemie toen het C-woord viel: ‘Weg was-ie. Zonder afscheid’

Video Handen wassen tot je uitgelezen bent: gedichten op spiegels in Zwolle

28 mei Maandag mogen we weer het terras op, de theaters in. Buiten de deur lang genoeg je handen wassen wordt daarom des te belangrijker. Maar hoe weet je wat 20 seconden is? Zwolse cultuurliefhebbers Ivar van Veen en Arnold Fransen bedachten er wat op: tekst op spiegels.