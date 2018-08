Bert en Geke sukkelen al zes jaar na crash op Zwolse horrorpoller

Dit verhaal moet eigenlijk beginnen op een mooie voorjaarsdag in 2012. Maar eerst naar het heden. Geke Baltes (67) doet de deur open van haar appartement in Holtenbroek. Het is nog geen strompelen wat ze doet, maar het gemak waarmee ze voorheen over haar werkvloer snelde, is zichtbaar verdwenen. ,,Een gevolg van het ongeval, waarbij ik mijn bekken op drie plekken gebroken heb." Op de bank zit haar man Bert (67). Hij wijst op zijn scheenbeen. ,,Die schaafplek blijft de hele dag prikkelen. En dan is er nog de pijn tussen de schouderbladen." Om nog maar te zwijgen van de geestelijke schade die de horrorcrash van zes jaar geleden achter heeft gelaten.