Bert van Leeuwen dompelt zich onder in de wereld van Zwolse verslaafde: ‘Ik heb ook een enorme lol gehad’

Bert van Leeuwen is voor een nieuw seizoen van het EO-programma Soep, Sores en Soelaas vijf weken aanwezig bij de Domus van het leger des heils in Zwolle. Dit is een plek waar verslaafde mensen mogen wonen. Hier volgt van Leeuwen de begeleiders en bewoners. ,,Ik wil wat vooroordelen wegnemen, het zijn ook mensen zoals jij en ik.”

Hoe ervaar jij zelf het vooroordeel wat mensen hebben?

,,De buitenwereld vindt het vaak een lastig concept omdat je er mag pappen en nathouden. Je mag als bewoner je drank en drugs blijven gebruiken tijdens je verblijf, dit is voor mensen moeilijk te begrijpen. Ik wil mensen graag inzicht geven in het leven van de bewoners en werknemers. De bewoners weten zelf ook dat ze er met een reden zitten. Bernhard, een bewoner met zoveel humor met wie ik enorm veel gelachen heb zei ‘Ik zit hier niet voor mijn zweetvoeten’.”

Het programma volgde in voorgaande seizoenen mensen voor één dag, waarom hebben jullie nu gekozen voor een langere periode op een plek?

,,Normaal was het een kwestie van iemand leren kennen en meteen het verhaal vertellen. We wilden een stapje verder gaan. Zo kwamen we bij de Domus in Zwolle uit, de mensen waren enthousiast om ons voor langere periode te ontvangen. Naast de gesprekken die net even wat dieper gaan, kan je nu ook de dagelijkse sfeer in zo’n huis proeven. Er is een bewoner die wil afvallen, gewoon om te kijken of dat lukte. Dit proces konden wij nu volgen. Zo maak je gedurende vijf weken ook het dagelijks leven mee.”

Was het een grote omschakeling toen je daarbinnen kwam?

,,Eigenlijk niet, het ging heel makkelijk. Iedereen gaat prettig met elkaar om. Wat mij opviel was dat een groot aantal van de bewoners ook echte Zwollenaren waren. Het leuke was nu dat vanaf de tweede en derde dag de mensen het niet zo bijzonder meer vinden dat je daar bent. Je wordt een beetje een van hen. Mijn tijd daar is enorm divers geweest eigenlijk. Het was niet alleen maar loodzwaar wat ik tegen ben gekomen. Ik heb ook enorme lol gehad en ik voelde me wel thuis.”

Wat is een van je favoriete momenten als je terugkijkt op de vijf weken?

,,Met Bernhard ben ik een dag mee geweest met het verkopen van de straatkrant. Hij leerde me hier de kneepjes van het vak, die ik natuurlijk niet mag doorvertellen. Vroeger heb ik zelf op de Haagse markt gestaan, dus dat matchte erg goed. Dit kon je ook zien aan de opbrengst die dag. Ik heb daar met zoveel plezier gestaan, we hadden heel erg dezelfde humor en daardoor een goede klik.”

Volledig scherm Bert van Leeuwen in gesprek met Bernhard © Willem-Jan de Bruin

In het programma ga je opzoek naar hoop, ben je dit daar tegengekomen?

,,De periode dat wij daar waren was natuurlijk nog steeds een momentopname van het grote geheel. Ik ben vaak geneigd om te denken: grote stappen snel thuis. Dat kan daar niet. Denken in kleine stapjes is belangrijk. Soms is het ook al mooi om te zien dat iemand stabiel is en een langere periode niet nóg meer middelen gebruikt. In dit soort kleine dingen zit een enorm geluk. Iets wat ik ook in de voorgaande seizoenen heb meegemaakt en wat mij altijd weer fascineert is het enthousiasme, de drive en liefde van de begeleiders, dit was in de Domus niet anders.”

Ik kan me voorstellen dat het ook heftig is geweest. Blijven de mensen en thema’s in je hoofd rondspoken na een draaidag?

,,Het malen zit mij niet zo in het bloed. Zwolle was doorgaans bijna twee uur rijden dus ik had genoeg tijd om het weer eventjes van me af te zetten, maar het houd je natuurlijk wel bezig. Het is niet alleen maar puur professioneel. Nu de serie gefilmd is, betrap ik mezelf erop dat ik me afvraag hoe het met de mensen gaat. Ik denk ook wel dat ik het contact ga onderhouden.”

Wanneer te zien? Vanaf maandag 13 maart zijn de vijf afleveringen om 16.30 uur bij de EO op NPO 1.