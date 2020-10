Bertolf Lentink ‘fileert’ Blinding Lights van The Weeknd: ‘Van analyseren kun je leren’

Van kansarm naar kansrijk beroep... Om-, her- en bijscho­ling is hip en hot

27 oktober We leren ons suf. Er is een run op loopbaanbegeleiding, om- her- en bijscholing in Oost-Nederland. Corona zorgt voor een een beweging van kansarme naar kansrijke beroepen. ,,Een stormloop? Nou dat niet. Maar wel heel veel meer”, zegt onderwijstopman Theo Rietkerk.