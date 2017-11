Beschermd wonen-instelling Zwolle eist ten einde raad uitzetting cliënt

Niemand wil het, maar misschien staat een 18-jarige bewoner van de regionale instelling voor beschermd wonen in Zwolle (RIBW) binnenkort op straat. Ten einde raad eiste de RIBW donderdag in kort geding de huisuitzetting van haar cliënt omdat hij niet te handhaven is.

De jongeman woont sinds een jaar bij de RIBW. ,,Op vier verschillende locaties in Zwolle hebben we hem steeds een nieuwe kans gegeven, maar overal gaat het mis'', betoogde de advocaat van de instelling. 'Hij schreeuwt, vloekt, intimideert, dwingt, stalkt en bedreigt begeleiders, omwonenden en anderen' zo staat in de dagvaarding. Ook vernielt hij spullen en staat de politie regelmatig op de stoep vanwege geluidsoverlast, zelfs twee weken geleden nog toen al duidelijk was dat er een kort geding boven zijn hoofd hing.

Loslaten

De RIBW staat naar eigen zeggen met de rug tegen de muur. ,,We willen je niet loslaten, maar bij ons kun je niet meer wonen. Het voelt niet goed maar het kan niet anders'', zei de advocaat van de instelling tegen de bewoner die ook samen met zijn advocaat aanwezig was.

Huisuitzetting is een grote stap, juist omdat deze instelling er is voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. De 18-jarige mag op intensieve nazorg rekenen zegt de RIBW. Hij kan zolang hij geen ander onderdak heeft terecht in de beschermde woonvorm van daklozenopvang De Herberg en daar wil de RIBW hem ambulant begeleiden.

Baby

De 18-jarige wil niet naar De Herberg en zijn advocaat snapt dat heel goed. ,,Dan weet je zeker dat het gierend mis gaat.'' Hij erkende dat zijn cliënt zich het afgelopen jaar een aantal keren misdragen heeft, maar zegt dat er ook vooruitgang te zien is. Ook vond hij dat niet alles te wijten was aan zijn cliënt: die werd namelijk steeds op adressen geplaatst die niet ideaal voor hem waren. ,,Bijvoorbeeld naast een gezin met een baby. Dat is natuurlijk geen handige constructie.''

De raadsman denkt dat het binnenkort snel beter gaat als zijn cliënt de psychiatrische behandeling krijgt waar hij voor aangemeld is. De RIBW zou hem in elk geval onderdak moeten blijven bieden tot er een andere oplossing is. ,,Anders staat hij straks echt op straat.''