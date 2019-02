Beschonken moeder met peuter in de auto van de weg gehaald in Zwolle

update + video De mooiste tuin van Nederland ligt in... Zwolle!

10:03 De mooiste tuin van Nederland ligt in Zwolle. De ‘kleine stadstuin’ van Robert Walgien en Gerjan Stam in Zwolle is door het publiek verkozen tot ‘Tuin van het Jaar 2019’, een landelijke competitie georganiseerd door tuinbranchevereniging VHG. De vakjury maakt later bekend wie volgens haar de mooiste tuin heeft.