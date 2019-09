Beslag op landgoed voor 94 mille namens twaalf gedupeerden Dream or Donate

Volgens advocaat Royce de Vries van advocatenkantoor De Vries & Kasem in Amsterdam is de beslaglegging puur bedoeld als zekerheidsstelling voor de gedupeerde inzamelaars die hij vertegenwoordigt; dat zijn er in totaal een dertigtal.

Droom

De villa met zo'n 15000 vierkante meter grond in het buurtje bij Ommen staat sinds enkele weken te koop voor 1,1 miljoen euro. De gedupeerden willen graag een deel van dat geld om zo hun droom, die ze via Dream or Donate wilden financieren, alsnog te kunnen realiseren. Beslaglegging kan verkoop van het landgoed ernstig bemoeilijken.

Overleg

Er is volgens De Vries constructief overleg met Mastenbroek (29) en het streven is nog altijd de zaak in der minne te schikken. De Vries laat weten dat Mastenbroek de beslaglegging niet heeft aangevochten.

Verkoop