Besluit vijfde coffeeshop in Zwolle opnieuw vertraagd

Leger des Heils wil overlast in Zwolse wijk beteugelen

10:00 Wildplassen, blikjes in de tuin en geschreeuw. Bewoners ervaren overlast van de opvang van het Leger des Heils over de locatie aan de Burgemeester van Walsumlaan bij de wijk Schelle in Zwolle-Zuid. De opvang probeert overlast tegen te gaan.