'Besparing op castraties veroorzaakt zomerpiek Zwolse kattenopvang'

update Keeper (15) gewond bij vechtpartij jeugdwedstrijd WVF - CSV Apeldoorn

25 maart Een 15-jarige keeper van CSV Apeldoorn is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een vechtpartij direct na de wedstrijd tegen WVF in Zwolle. Hij is tegen zijn hoofd geslagen en getrapt. Een 16-jarige speler van WVF is aangehouden, verhoord en naar huis gestuurd.