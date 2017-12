Best gelezen in 2017: Van vermissing tot vangst gigantische vis

JaaroverzichtHet was weer een jaar van uitersten. Terugblikkend in de statistieken van de Stentor streden 112-nieuws en vermakelijke berichten om de aandacht van de lezer in 2017. Van de vermissing van een Zwols meisje, tot het vangen van een 'monstermeerval' door een visser uit Deventer, dit is de top 10.

1.) Vermissing - De vermissing van de 14-jarige Priscilla uit Zwolle bracht de hele regio in beroering. Ieder artikel over het meisje werd heel veel gedeeld via social media en dus volop gelezen. Het werd een verhaal met een happy ending, omdat Priscilla na twee weken weer opdook. Over het hoe en wat wilde de politie uit privacy-overwegingen niks zeggen.

2.) Kamasutra-beurs - 'Henk en Ingrid' uit Zwolle kregen landelijke bekendheid doordat ze geïnterviewd werden tijdens de Kamasutra-beurs. Het tweetal wist dit jaar weer alle aandacht op zich te vestigen via een bekend tv-programma, maar al snel kwam uit dat ze de pers bedot hadden met hun verhaal.

3.) Begrafenis - Lauwie van Lies werd met een indrukwekkende begrafenisstoet naar zijn laatste rustplaats gebracht. De bekende Deventenaar en organisator van paardenraces kreeg een imposant eerbetoon van zijn plaatsgenoten die langs de route stonden.

4.) Ongeluk - Een ander sterfgeval dat voor veel beroering zorgde was dat van Daan Oosterwijk. De bekende Zwollenaar kwam bij een noodlottig ongeval op de A28 om het leven. Oosterwijk was een fervent hockeyspeler. Hij had onder andere een loopbaan als sommelier bij restaurant Os en Peper en dat resulteerde in een eigen wijnhandel.

5.) Waterleiding - Bruin water uit de kraan vindt niemand leuk. Geen wonder dan ook dat het artikel onder de kop 'Schrik niet: vanaf donderdag kan er bruin water uit de kraan komen' goed gelezen werd. Het ging over een verschijnsel dat zich toen kon voordoen in alle regio’s waar Vitens water levert, zoals Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en delen van Drenthe en Noord-Holland.

6.) Statiegeld - De meeste mensen zijn al blij als ze een tientje aan statiegeld terugkrijgen, maar wat nu als de winkel je 3.621 euro betaalt? Dat gebeurde dit jaar in Dalfsen, toen een jongerenkeet ineens meer dan duizend lege kratjes bier kwam inleveren.

7.) Staatslot - Duizenden mensen turen oudejaarsavond weer naar hun staatslot in de hoop dat ze na het slaan van de klok zichzelf miljonair kunnen noemen. Zo ook Naomi Mannessen uit Colmschate. Een controle online leverde echter een teleurstelling op: Ze had niks gewonnen. Totdat bleek dat de techniek gefaald had en er toch 35 euro op haar lot was gevallen, maar toen waren de papiertjes al in de container verdwenen! Daarop begon ze een actie en die kende uiteindelijk een mooi slot.

8.) Klemgereden - Zeven mensen raakten gewond toen een bus zich onder een viaduct in Apeldoorn klemreed. De bus reed over een fietspad in plaats van over de busbaan. Er was sprake van een gewijzigde verkeerssituatie.

9.) Meerval - Lars Fridrichs (49) is als sportschooleigenaar wel wat gewend als het om het tillen van gewichten gaat. Maar een meerval, die tussen de 40 en 50 kilo woog, binnenhengelen was toch een ander verhaal. Na een half uurtje fotograferen en meten liet hij de vis weer in het water.