Beste vriendin en trainingsmaatje van bronzen Kirsten Wild thuis in Zwolle in tranen: ‘Zo waanzinnig knap!’

podcastVoormalig wielrenster Marijn de Vries (42) uit Zwolle is niet alleen een van de beste vriendinnen van Kirsten Wild (38), ze is tevens haar trainingsmaatje. Logisch dus dat ze het zondagochtend flink moeilijk had toen ze haar Zwolse vriendin in misschien wel haar laatste wedstrijd ooit brons zag winnen tijdens de Olympische Spelen op het onderdeel omnium.