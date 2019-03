Bestelbus kantelt bij aanrijding op IJsselallee in Zwolle

BijGiel Zwolle failliet

10:47 BijGiel in het voormalige Librije-pand aan het Broerenkerkplein in Zwolle is deze week failliet verklaard. Vorige week maakte eigenaar Giel Hakkenberg al via Facebook bekend dat hij zou stoppen met zijn brasserie en evenementenlocatie annex kledingzaak, omdat de kosten hoger waren dan de baten.