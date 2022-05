Bestrijders bevrijden Zwolle met speciale stofzuigers van jeukrupsen

PEC Zwolle trekt de regio in voor voetbalkam­pen en keeperskam­pen

Jonge voetballers in de regio kunnen deze zomer een paar dagen lang trainen als speler of speelster van PEC Zwolle. Voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar houdt de club vijf PEC Zwolle Voetbalkampen en Keeperskampen in de regio.

27 mei