Bestuurder busje rijdt ene na andere boete bij elkaar tijdens rit door Zwolle terwijl politie toekijkt en filmt

Piratenzen­der past ludiek 'Flodder­film­pje' aan na waarschu­wing van ProRail: 'Beetje kinderach­tig'

Het nabootsen van een beroemde filmscène uit Flodder is het klapstuk van de ludieke video van Kachel FM. Daar denkt ProRail anders over. Na een dringend verzoek past de vriendengroep achter de piratenzender uit Hoonhorst de promotiefilm voor zijn tentfeest aan. ,,We hadden geen zin in politie op ons dak.”