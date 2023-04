Bestuurder die in Zwolle eerst doorrijdt na aanrijding maar zich bedenkt, meegenomen door politie

Dreigende tekorten van drinkwater? Gebied bij Raalte biedt mogelijk uitkomst: ‘Impact nog onduide­lijk’

De provincie Overijssel kijkt naar de mogelijkheden voor een drinkwaterwinning in het noorden van de gemeente Raalte. Omdat de drinkwatervraag in Overijssel sterk is toegenomen de afgelopen jaren zijn er drie locaties in beeld waar diepe drinkwaterwinning kan plaatsvinden. Een potentiële plek volgens de provincie ligt tussen Raalte, Heino en Lemelerveld.