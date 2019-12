Bestuurder van auto die hond doodreed in Zwolle nog niet gevonden

De politie is nog steeds op zoek naar tips over de aanrijding op de Kolksteeg in Zwolle, waarbij zaterdagmorgen een hond doodgereden werd. ,,Er zijn wat aanknopingspunten maar de collega's zijn nog bezig met het onderzoek", zegt Maarten van Esch van de politie in Zwolle.