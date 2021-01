Bestuurder van busje op A28 mist zicht vanwege pakketten op passagiersstoel en mag niet verder

Zwolse vormge­vings­school Cibap is de beste vakschool van Nederland: ‘Ook met knalgroen haar voel je je hier veilig!’

8:00 Cibap, het onderwijsinstituut voor verbeelding in Zwolle, is uitgeroepen tot de beste vakschool van Nederland door de Keuzegids mbo 2021, die vandaag verschijnt. Het is de eerste keer dat de school als beste nationale vakschool uit de bus komt. ,,We zijn apetrots.”