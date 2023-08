Bestuurder van busje rijgt boetes aaneen in Zwolle (en het staat allemaal op beeld)

met video Beveili­gers liepen weg bij rellende PEC-hooligans ‘omdat ze werden bedreigd’

PEC Zwolle heeft in een gesprek met Sparta excuses aangeboden voor het wangedrag in het stadion zaterdagavond. PEC wil niets over dat gesprek zeggen, maar Peter van der Zwan (voorzitter supportersvereniging Sparta) vertelt aan de Stentor wél wat er is besproken.