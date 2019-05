Bestuurder Zwolse mbo-school voorzitter landelijk Techniekpact: ‘Techniek hoort thuis op de basisschool‘

'Haar‘ mbo-school ontvangt jaarlijks duizenden scholieren die meedoen aan robotwedstrijden of de Week van de Techniek. Da's heel belangrijk, maar 't is niet genoeg, zegt Thea Koster (40), bestuurder van het Deltion College in Zwolle.

Koster is vorige week benoemd tot voorzitter van het Landelijke Techniekpact. Haar missie: zorgen dat techniek een vaste plek op de basisschool krijgt.

Het Techniekpact is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid om meer mensen de techniek in te krijgen. Hoe komt het dat u voorzitter bent geworden?

,,Ik ben voorgedragen door een minister. Welke? Dat weet ik niet, er er drie betrokken bij het Techniekpact. Wat meespeelt is dat ik vanuit mijn vorige functie als wethouder de connecties tussen de regio's en Den Haag goed ken en dat ik in mijn werk bij het Deltion College (ruim 16.000 mbo-studenten met een groot accent op bouw en techniek, red.) nauw betrokken ben bij techniekopleidingen en de samenwerking met het bedrijfsleven. We zitten regelmatig om tafel met werkgevers als Scania, Enexis en Vitens."

Welke opdracht hebt u meegekregen?

,,Zorgen dat we de regionale initiatieven bij elkaar brengen en daar een lijn uithalen. Zodat duidelijk wordt wat de ‘good practises‘ zijn."

Er wordt al jaren van alles gedaan om de jeugd te interesseren voor een baan in de techniek. Ondertussen blijft het personeelstekort oplopen. Wat is volgens u de oplossing?

,,We zien in Zwolle en omgeving al goede initiatieven om mensen om te scholen, bijvoorbeeld medewerkers van banken die hun baan kwijt raken. Maar we zien ook dat de instroom van jeugd achterblijft. Ik pleit voor een structuurverandering. Techniek, en technologie, verdient een vaste plek op de basisschool, zodat je het aan élk kind tussen de 4 en 12 jaar meegeeft. Dat levert meer op dan kleine experimenten die wel interesse opwekken, maar relatief laat."

Blijft de vraag hoe de technieksector zichzelf aantrekkelijker maakt.