Bestuursfunctie loont minder voor studenten in Zwolle

update Auto crasht op A28: drie rijstroken dicht, anderhalf uur vertraging

9:50 Op de A28 tussen Zwolle-Zuid en Hattemerbroek, nabij de IJsselbrug, zijn nog twee rijstroken afgesloten in verband met een ongeval. Daarbij zijn meerdere auto's betrokken, een auto is over de kop geslagen. De vertraging bedraagt volgens de ANWB circa anderhalf uur.