Bestuurslid Sabine checkt coronapas nu zelf op deze sportclub in Deventer: ‘Straks staan de ouders in het rooster’

Een-op-een­hulp moet ex-gedetineer­den als Maurice op rechte pad houden: ‘Mijn behande­laar doet het niet uit een boekje’

In het leven van Kampenaar Maurice (36) ging veel mis. Onder de vleugels van Humanitas DMH in Zwolle probeert de ex-gedetineerde een nieuwe toekomst op te bouwen. Behandelaar Jochem Hooghiemstra neemt hem sinds vorig jaar bij de hand in een vernieuwend hulpverleningstraject, een-op-een. ,,Ik weet nu dat boosheid me niet helpt.’’

6 november