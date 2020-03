Betaalde seks in coronatijd: geen hand schudden, wel seks!

Restau­rants in Zwolle zijn gevuld, maar de italiaan voelt de pijn: ‘We gaan dit 100 procent zeker overleven’

21:22 Ze hangen er niet met de benen uit, maar uitgestorven is het vrijdagavond ook zeker niet in de Zwolse restaurant. Tenminste, bij de meeste. ,,We gaan dit 100 procent zeker overleven, maar ik ga wel wat minder inkopen.’’