Betaalde seks in een hotel: verbazingwekkend? ‘Het zijn fijne plekken om te werken’

Vermiste vrouw uit Zwolle (46) na vier dagen weer terecht met kat

7 mei De 46-jarige vrouw uit Zwolle die vier dagen werd vermist is weer terecht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de vrouw, die hoogstwaarschijnlijk met haar kat verdween, dinsdagmiddag in goede gezondheid is aangetroffen. Waar de vrouw is aangetroffen laat de politie uit privacyoverwegingen niet weten.