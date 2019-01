Beter Benutten haalt 1.200 automobilisten uit spits bij Zwolle en Kampen

video Hedon Zwolle in verlegen­heid door ‘shockdoc’ over Michael Jackson

6:19 Leaving Neverland heeft het Zwolse poppodium Hedon in verlegenheid gebracht. Terwijl er wereldwijd wordt gewalgd van schokkende details in de nieuwste documentaire over Michael Jackson, organiseert Hedon een ‘ode aan The King of Pop’.