‘Beter houden we elkaar vast’

,,Zullen we naar Brussel gaan volgend weekend?” Ik kijk mijn nieuwe liefde die niet zo nieuw meer is met grote ogen aan. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Al dagen zit ik naar het kaartje met die groeiende corona bollen te kijken. Hier in het oosten van het land leken we steeds de dans te ontspringen. Tevreden zag ik maar een paar piepkleine speldenknopjes. In Voorst kwam er een geval, in Zwolle en in Bronkhorst. Maar sinds deze week is de beer los. De bollenkaart wordt straks misschien geeneens meer bijgehouden.