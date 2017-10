Betere tijden voor musea in de regio: 'Mensen gaan nu wel weer naar binnen'

Lange rijen voor de deur van die ene tentoonstelling of hordes selfiesticks voor dat bijzondere schilderij. Buitenlandse toeristen, schoolkinderen en andere liefhebbers weten de musea in Nederland steeds beter te vinden, zo blijkt uit de Museumcijfers over het jaar 2016 van de Museumvereniging. Ook de musea in deze regio merken dat het beter gaat.

,,Het gaat bij ons al een tijd goed en dat blijft ook zo'', zegt Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie in Zwolle. ,,In 2006 trokken we zo'n 30.000 bezoekers, tien jaar later is dat 285.000. Het aantal bezoekers loopt in de pas met de jaren daarvoor.''

Uit de Museumcijfers 2016 blijkt dat de eigen inkomsten van musea in Nederland stijgen, mede omdat er meer kaartjes worden verkocht. Volgens Keuning zijn de goede cijfers niet verrassend. ,,We doen het al jaren goed. De musea in Nederland gaan steeds professioneler te werk. Ze hebben een breder aanbod en daardoor worden nieuwe groepen bereikt die eerst niet bereikt werden. Je ziet ook dat de bezoekersaantallen bij het ene museum niet dalen als ze bij de ander stijgen.''

Huiveringwekkend

Bij Museum De Oude Aarde in Giethoorn zien ze ook een stijging van het aantal bezoekers. ,,Die tendens is ook al een aantal jaren bezig'', zegt eigenaar Frederik Visser. Volgens hem komt die verbetering door de aantrekking van de economie. ,,Eerder kregen we gezinnen aan de kassa die de prijskaartjes huiveringwekkend vonden. Die gaan nu wel weer naar binnen.''

,,Mensen hebben meer tijd voor leuke dingen'', zegt Hanneke Bennett, woordvoerder van het Stedelijk Museum Kampen. ,,Onze laatste voorstelling Rijks aan de IJssel is goed verlopen met ruim 4000 bezoekers.'' Volgens Bennett is het goed om als museum in te spelen op interesses van de bezoekers om ze zo naar het museum te trekken. ,,Maar wel zonder afbreuk te doen aan kwaliteit.''

Museumkaart

In Ruurlo zeggen de Museumcijfers 2016 nog niet veel, aangezien Kasteel Ruurlo van Museum MORE daar pas drie maanden open is. Ook daar merken ze echter dat het goed zit met het aantal bezoekers. ,,Afgelopen weekend zijn we de 70.000 gepasseerd. Dat is meer dan verwacht'', zegt woordvoerder Ellen van Slagmaat.